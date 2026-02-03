Magistralėje jaunos merginos vairuojamas BMW rėžėsi į stovintį vilkiką

Klaipėdos apskrities VPK pranešimą apie eismo įvykį pagrindiniame Lietuvos magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda gavo 14.21 val.
Ties Žemgulių kaimu, likus keliems kilometrams iki Antkopčio (apie 12 kilometrų į rytus nuo Gargždų) susidūrė dvi skirtingo svorio ir gabaritų transporto priemonės.
Pirminiais duomenimis, elektrinis BMW rėžėsi į vilkiko galą.
Pirminiais duomenimis, lengvąjį automobilį vairavo 23 metų mergina, „fūrą“ – 63 metų vyras.
Vilkiko vairuotojas buvo blaivus. Abu automobiliai važiavo uostamiesčio link.
BMW greitis buvo nemažas, tad smūgis – labai stiprus.
Į eismo įvykio vietą iškviesti ne tik policininkai, bet ir greitosios medicininės pagalbos brigada ir ugniagesiai gelbėtojai.
Šiuo metu visi jie dirba avarijos vietoje. Apie nukentėjusius žmonės kol kas nepranešama.
Tačiau iš to, kaip atrodo sumaitotas BMW, jaunai jo vairuotojai vargu, ar pavyko išvengti sužalojimų.
Liudytojų teigimu, BMW trenkėsi į stovintį vilkiką, kurio vairuotojas keitė priekabos ratą.
