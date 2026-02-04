Klaipėdos uoste degė žvejybinis laivas – į krantą evakuoti 7 žmonės

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, vasario 4 d. apie 14 val. 37 min. Klaipėdos ugniagesiams buvo pranešta, kad ties Priešpilio g. dega vandenyje esantis laivas.
Atvykus gelbėtojams, iš vandenyje esančio maždaug 80 metrų ilgio žvejybinio laivo, plaukiojančio, pirminiais duomenimis, su Kuko salų vėliava, sklinda dūmai.
Iš laivo į krantą buvo evakuoti 7 žmonės, o ugniagesiai su specialiais kvėpavimo aparatais pradėjo apžiūrinėti dūmais užtvindytą laivą.
Gaisro židinys rastas ties laivo dugnu, maždaug 12 metrų gylyje. Degė apšiltinimo medžiaga.
apie 15 val. 12 min. gaisras lokalizuotas ir apie 15 val. 32 min. visiškai likviduotas.
Gaisro gesinimui buvo pasiteltos 5 autocisternos ir autokopėčios.
Žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykis tiriamas.