Lietuvos dienaNelaimės

Klaipėdos uoste degė žvejybinis laivas – į krantą evakuoti 7 žmonės

2026 m. vasario 4 d. 16:01
Lrytas.lt
Klaipėdos ugniagesiai trečiadienį skubėjo gesinti degančio žvejybinio laivo. Pirminiais duomenimis, gaisras kilo su Kuko salų vėliava plaukiojančiame laive.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, vasario 4 d. apie 14 val. 37 min. Klaipėdos ugniagesiams buvo pranešta, kad ties Priešpilio g. dega vandenyje esantis laivas.
Atvykus gelbėtojams, iš vandenyje esančio maždaug 80 metrų ilgio žvejybinio laivo, plaukiojančio, pirminiais duomenimis, su Kuko salų vėliava, sklinda dūmai. 
Iš laivo į krantą buvo evakuoti 7 žmonės, o ugniagesiai su specialiais kvėpavimo aparatais pradėjo apžiūrinėti dūmais užtvindytą laivą.
Gaisro židinys rastas ties laivo dugnu, maždaug 12 metrų gylyje. Degė apšiltinimo medžiaga.
apie 15 val. 12 min. gaisras lokalizuotas ir apie 15 val. 32 min. visiškai likviduotas. 
Gaisro gesinimui buvo pasiteltos 5 autocisternos ir autokopėčios.
Žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykis tiriamas.
GaisrasKlaipėdauostas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.