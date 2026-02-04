Magistralėje A1 – avarijų virtinė: merginos nesuvaldytas BMW vertėsi ant stogo

6 val. 20 min. buvo pranešta apie Elektrėnų savivaldybės ribose, netoli Lazdėnų kaimo,nu magistralės nuvažiavusį ir griovyje apvirtusį automobilį BMW.
Pagalbos tarnyboms telefonu skambinęs vaikinas, sakė, kad iš apvirtusio automobilio negali išlipti jo vairuotoja.
BMW vairavusi 23 metų mergina buvo išlaisvinta. Ją apžiūrėję medikai konstatavo, kad mergina sužalojimų nepatyrė.
Jauna vairuotoja sakė, kad automobilis tapo nevaldomas dėl plikledžio.
7 val 43 min. policija gavo pranešimą apie Elektrėnų ribose avariją patyrusį automobilį „Honda“, kurį vairavo 19 metų jaunuolis. Per avariją niekas nenukentėjo.
Dar po minutės buvo gautas pranešimas apie Pievaičių viensėdžio ribose į atitvarus atsitrenkusį automobilį. Žmonės nenukentėjo.
Dėl šių eismo įvykių automagistralėje A 1 Vilniaus kryptimi ėmė formuotis spūstys.
automagistralėElektrėnaiAvarijos
