Prokuratūra nustatė pernai spalį Šiaulių rajono miške rastos poros mirties priežastį – ikiteisminis tyrimas nutrauktas

Toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Ikiteisminis tyrimas, kurį atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai, buvo pradėtas 2025 metų spalio 14 dieną, kai visureigiais miško keliukais važinėję vyrai pastebėjo vyrą ir moterį, gulinčius ant miško paklotės. Netrukus iškviesta greitoji medicinos pagalba konstatavo vyro mirtį, o moteris buvo išvežta į gydymo įstaigą, tačiau po kelių valandų jos gyvybė taip pat užgeso.
Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatuota, kad tiek vyro, tiek moters mirties priežastis – bendras kūno atvėsimas. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo surinkta faktinių duomenų, kad poros mirtis įvyko nuo kitų asmenų aktyvių veiksmų ar neveikimo.
Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą pažymima, kad nebuvo gauta duomenų, jog kartu su šia pora minėtoje vietovėje būtų buvę ir kiti asmenys.
Nutarimas gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui.
prokuratūrasprendimasmirties priežastis
