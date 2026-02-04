Trijų automobilių susidūrimas Vilniuje: sužeisti 2 žmonės, girto vairuotojo „Porsche“ galutinai sudužo į viaduko atramas

Pranešimą apie avariją Ukmergės g. Vilniaus policija vasario 4 d. gavo apie 15 val. 28 min. Buvo pranešta, kad greta Šeškinės poliklinikos susidūrė trys automobiliai, po avarijos automobilis „Porsche“ nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į viaduko atramas.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad susidūrė automobiliai „Audi“, „Volkswagen“ ir „Porsche“.
Greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė po vieną keleivį iš automobilių „Audi“ ir „Volkswagen“.
Į įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai, tačiau žmonių vaduoti nereikėjo.
Tuo tarpu pareigūnai išsiaiškino, kad į viaduko atramas atsitrenkusio automobilio „Porsche“ vairuotojas yra girtas. Į alkotesterį jis pripūtė 1,49 prom.
Dėl įvykio vienoje iš judriausių sostinės gatvių susidarė transporto spūstys.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniusgirtas vairuotojas
Rodyti daugiau žymių