Trijų automobilių susidūrimas Vilniuje: sužeisti 2 žmonės, girto vairuotojo „Porsche“ galutinai sudužo į viaduko atramas

2026 m. vasario 4 d. 16:13
Du žmonės nukentėjo trečiadienį Vilniuje susidūrus trims lengviesiems automobiliams. Po susidūrimo automobilis „Porsche“ trenkėsi į viaduko atramas. Paaiškėjo, kad šio automobilio vairuotojas yra girtas.
Pranešimą apie avariją Ukmergės g. Vilniaus policija vasario 4 d. gavo apie 15 val. 28 min. Buvo pranešta, kad greta Šeškinės poliklinikos susidūrė trys automobiliai, po avarijos automobilis „Porsche“ nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į viaduko atramas.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad susidūrė automobiliai „Audi“, „Volkswagen“ ir „Porsche“.
Greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė po vieną keleivį iš automobilių  „Audi“ ir „Volkswagen“.
Į įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai, tačiau žmonių vaduoti nereikėjo.
Tuo tarpu pareigūnai išsiaiškino, kad į viaduko atramas atsitrenkusio automobilio „Porsche“ vairuotojas yra girtas. Į alkotesterį jis pripūtė 1,49 prom.
Dėl įvykio vienoje iš judriausių sostinės gatvių susidarė transporto spūstys. 
Įvykis tiriamas.
