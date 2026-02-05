Lietuvos dienaNelaimės

Jurbarko pareigūno nuojauta nemelavo – laiku atvykęs išgelbėjo žmogaus gyvybę

2026 m. vasario 5 d. 13:42
Marijampolės apskrities VPK
2026 m. vasario 3 d. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai, vykdydami teisės pažeidimų prevencijos priemones, lankėsi Jurbarko rajone esančioje sodyboje. Pareigūnų dėmesį iš karto patraukė iš namo vidaus, nuo netinkamai prižiūrimos krosnies, sklindantys dūmai, kurie kėlė pavojų žmogaus gyvybei.
Nedelsdami pareigūnai kartu su sodybos šeimininku išvėdino namo patalpas, užgesino krosnį ir įspėjo gyventoją apie itin pavojingą smalkių grėsmę.
Apie netvarkingą krosnį taip pat buvo informuotas seniūnijos seniūnas bei vietinė rajono ugniagesių komanda, kurie operatyviai organizavo krosnies išvalymo darbus.
Baigiantis darbo dienai, apie 16 val. 30 min., vienam iš prevencinę priemonę vykdžiusių pareigūnų nerimą kėlė mintis, ar sodybos šeimininkui tikrai viskas gerai. Vedamas vidinės nuojautos pareigūnas nusprendė dar kartą nuvykti į minėtą sodybą.
Atvykęs į vietą ir vos išlipęs iš tarnybinio automobilio, pareigūnas išgirdo iš namo vidaus sklindantį dūmų detektorių signalą. Nedvejodamas jis puolė į namo vidų.
Patalpos buvo užpildytos tirštais dūmais – matomumas buvo beveik nulinis, o kiekviena sekundė galėjo kainuoti žmogaus gyvybę.
Pasišviesdamas dirbtine šviesa, pareigūnas pamatė prie krosnies gulintį sodybos šeimininką, kuris jau praradinėjo sąmonę. Nepaisydamas pavojaus savo sveikatai, pareigūnas skubiai ištempė vyrą į lauką ir nedelsdamas iškvietė greitąją medicinos pagalbą.
Atvykę greitosios pagalbos medikai, įtardami apsinuodijimą smalkėmis, sodybos šeimininką skubiai išvežė į Jurbarko ligoninę.
