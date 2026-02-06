Kaune į avariją pateko policijos ekipažas, į ligoninę nuvežta pareigūnė

„Ką tik, Taikos ir Studentų sankryža“, – 9 val. 28 min. „Kas vyksta Kaune“ grupėje pranešė nuotrauka pasidalijęs kaunietis. Joje matyti policijos automobilis, smarkiai sumaitotu priekiu, ant kelio besimėtančios lūženos.
Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė, avarijos metu susidūrė du automobiliai, vienas jų – policijos.
„Apie 9 val. 25 min. Kaune, Taikos pr. ir Studentų g. sankirtoje, susidūrė tarnybinis automobilis „VW Transporter“, vairuojamas pareigūnės (gim. 2003m.), ir automobilis „Nissan Juke“, vairuojamas moters (gim. 1945 m.).
Dėl patirtų sužalojimų pareigūnė pristatyta į gydymo įstaigą“, – komentavo O. Vaitkeviečienė.
Ji pažymėjo, kad pareigūnai pareigūnai vyko į A kategorijos pranešimą su įjungtais švyturėliais ir garsiniu signalu.
„Kas vyksta Kaune“ primena, jog eismo įvykis penktadienį fiksuotas ir Pramonės pr. Čia automobilis kliudė pėsčiųjų perėja ėjusį jaunuolį.