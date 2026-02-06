Lietuvos dienaNelaimės

Nuo kelio nuvažiavęs vilkikas Vilkaviškio r. įskriejo į gyvenamojo namo kiemą

2026 m. vasario 6 d. 12:00
Lrytas.lt
Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo penktadienį Vilkaviškio r. nuo kelio nuskriejus vilkikui ir įvažiavus į gyvenamojo namo kiemą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, incidentas vasario 6 d. įvykio apie 10 val. 30 min. Buvo pranešta, kad Šeimenos seniūnijoje, Alvito kaime, nuo kelio nuvažiavo vilkikas. Sunkiasvoris įskriejo į gyvenamojo namo kiemą.
Į įvykio vietą atskubėjus ugniagesiams paaiškėjo, kad niekas per incidentą nenukentėjo, vairuotojas jau buvo išlipęs iš automobilio. Gelbėtojai tik atjungė sunkiasvorio akumuliatorių.
Įvykis tiriamas.
vilkikasavarijaVilkaviškio rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.