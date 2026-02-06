Nuo kelio nuvažiavęs vilkikas Vilkaviškio r. įskriejo į gyvenamojo namo kiemą

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, incidentas vasario 6 d. įvykio apie 10 val. 30 min. Buvo pranešta, kad Šeimenos seniūnijoje, Alvito kaime, nuo kelio nuvažiavo vilkikas. Sunkiasvoris įskriejo į gyvenamojo namo kiemą.
Į įvykio vietą atskubėjus ugniagesiams paaiškėjo, kad niekas per incidentą nenukentėjo, vairuotojas jau buvo išlipęs iš automobilio. Gelbėtojai tik atjungė sunkiasvorio akumuliatorių.
Įvykis tiriamas.
