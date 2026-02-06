Tauragės r. gaisras niokoja įmonės dirbtuves – telkiamos gelbėtojų pajėgos, privažiavimas sudėtingas

Lietuvos dienaNelaimės

2026 m. vasario 6 d. 11:51
Gausios Tauragės ir Šilalės rajonų ugniagesių pajėgos penktadienį buvo išsiųstos gesinti gaisro, kilusio įmonės dirbtuvėse. Ugniagesiai teigia, kad privažiavimas prie gaisravietės yra sudėtingas.
Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, vasario 6 d. apie 11 val. 09 min. gautas pranešimas apie tai, kad Tauragės rajone, Mažonų seniūnijoje, Pagramančio miestelyje, Dvaro g. dega įmonės dirbtuvės.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Tauragės, Šilalės ir Tauragės rajonų priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Tauragės apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad gaisro gesinimui pasitelktos mažiausiai penkios autocisternos ir autokopėčios.
Pirminiais duomenimis, įmonės veikla yra susijusi su medžio apdirbimu. Pasak ugniagesių, privažiavimas prie gaisravietės yra sudėtingas.
Gelbėtojams atvykus atvira liepsna degė mūrinio pastato antrame aukšte.
Gaisro priežastys kol kas nežinomos.
