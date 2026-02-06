Lietuvos dienaNelaimės

Varėnoje ieškoma dingusio vyro

2026 m. vasario 6 d. 19:11
Varėnoje pareigūnai ieško dingusio vyro, praneša Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK).
Daugiau nuotraukų (1)
Skelbiama, kad 1999 m. gimęs Edvinas Sukackas išėjo iš namų, esančių Varėnoje, ir iki šiol negrįžo.
Vyras yra apie 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpai kirptų rusvų plaukų. Kuo vilkėjo išeidamas, nėra žinoma.
Vyro paieškoje dalyvauja Alytaus apskr. VPK policijos pareigūnai, pasitelktas kinologas su tarnybiniu šunimi bei bepilotė skraidyklė (dronas).
Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, prašoma skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK pareigūnus telefonu +370 700 65600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
dingo žmogusVarėnos rajonas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.