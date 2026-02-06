Varėnoje ieškoma dingusio vyro

Skelbiama, kad 1999 m. gimęs Edvinas Sukackas išėjo iš namų, esančių Varėnoje, ir iki šiol negrįžo.
Vyras yra apie 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpai kirptų rusvų plaukų. Kuo vilkėjo išeidamas, nėra žinoma.
Vyro paieškoje dalyvauja Alytaus apskr. VPK policijos pareigūnai, pasitelktas kinologas su tarnybiniu šunimi bei bepilotė skraidyklė (dronas).
Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, prašoma skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK pareigūnus telefonu +370 700 65600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.