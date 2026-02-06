Vilniuje staiga sukniubo važiuojančio maršrutinio autobuso vairuotojas – sulėkė visos tarnybos

Pranešimas apie incidentą vasario 6 d. gautas apie 16 val. 36 min. Buvo pranešta, kad Erfurto g. staiga sutriko 68 maršruto autobuso vairuotojo sveikata, autobusas vos neįvažiavo į stotelę.
Kitas pranešėjas pareigūnus informavo, staiga sunegalavus vairuotojui autobusas atsitrenkė į greta stotelės esančią smėlio dėžę.
Į įvykio vietą buvo nusiųstos visos Vilniaus operatyvinės tarnybos - policijos patruliai, greitosios pagalbos medikai, ugniagesiai.
Paaiškėjo, kad gelbėtojų nereikia, autobuso vairuotojui reikalinga skubi medikų pagalba.
Vairuotoją greitosios pagalbos medikai įvykio vietoje iš karto puolė gaivinti.
Stabilizavę vyro būklę, greitosios pagalbos medikai jį skubiai išvežė į ligoninę.
Nei autobuso keleiviai, nei stotelėje buvę žmonės nenukentėjo.