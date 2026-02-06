Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje staiga sukniubo važiuojančio maršrutinio autobuso vairuotojas – sulėkė visos tarnybos

2026 m. vasario 6 d. 17:23
Lrytas.lt
Visos Vilniaus operatyvinės tarnybos buvo sukeltos ant kojų penktadienį gavus pranešimą apie staiga sutrikusią maršrutinio autobuso vairuotojo sveikatą.
Daugiau nuotraukų (10)
Pranešimas apie incidentą vasario 6 d. gautas apie 16 val. 36 min. Buvo pranešta, kad Erfurto g. staiga sutriko 68 maršruto autobuso vairuotojo sveikata, autobusas vos neįvažiavo į stotelę.
Kitas pranešėjas pareigūnus informavo, staiga sunegalavus vairuotojui autobusas atsitrenkė į greta stotelės esančią smėlio dėžę.
Į įvykio vietą buvo nusiųstos visos Vilniaus operatyvinės tarnybos - policijos patruliai, greitosios pagalbos medikai, ugniagesiai.
Paaiškėjo, kad gelbėtojų nereikia, autobuso vairuotojui reikalinga skubi medikų pagalba.
Vairuotoją greitosios pagalbos medikai įvykio vietoje iš karto puolė gaivinti.
Stabilizavę vyro būklę, greitosios pagalbos medikai jį skubiai išvežė į ligoninę.
Nei autobuso keleiviai, nei stotelėje buvę žmonės nenukentėjo.
NelaimėAutobusasVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.