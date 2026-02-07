Lietuvos dienaNelaimės

Naktinis „Honda“ ir BMW susidūrimas Vilniuje – nukentėjo moteris, buvo uždarytas kelias

2026 m. vasario 7 d. 02:01
Viena moteris nukentėjo naktį iš penktadienio į šeštadienį Viniuje susidūrus dviem lengviesiems automobiliams. Dėl avarijos kuriam laikui buvo uždarytas kelias.
Incidentas Mokslininkų g., visai netoli posūkio į Mykolo Lietuvio g., vasario 7 d. įvyko šiek tiek prieš 1 val. nakties. Policijai buvo pranešta, kad susidūrė du automobiliai, reikia medikų pagalbos.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad į avariją papuolė automobiliai „Honda“ ir BMW. Po susidūrimo BMW pasisuko šonu ir užblokavo pusę kelio. 
Greitosios pagalbos medikai į ligoninę apžiūrai išvežė automobilio „Honda“ keleivę.
Policija kuriam laikui uždarė Mokslininkų g. ties įvykio vieta. Automobiliai buvo kreipiami aplinkkeliais.
Automobiliai per avariją apdaužyti gana smarkiai. „Honda“ sugurintas visas priekis, automobilis po avarijos pats važiuoti nebegalėjo.
Tuo tarpu BMW apdaužyta galinė dalis.
Avarijos aplinkybės tikslinamos.
