Prienų rajone kilusio gaisro metu sužalotas vyras

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad pranešimas apie nelaimę Vyšniūnų kaime buvo gautas vasario 7 d., 20 val. 57 min.
Netrukus gautas kito liudininko pranešimas, kad prie pastato rastas kruvinas vyras, kuris apdegė nugarą ir ranką.
Atvykus ugniagesiams, statinys degė atvira liepsna. Pastatas medinis, 16x6 m, stogas dengtas šiferiu. Nudegė pastato stogas, išdegė visas namo vidus.
Prie pastato rastas žmogus sąmoningas perkeltas į GMP automobilį.
Įvykio priežastys tiriamos.
