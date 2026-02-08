Lietuvos dienaNelaimės

Prienų rajone kilusio gaisro metu sužalotas vyras

2026 m. vasario 8 d. 09:23
Lrytas.lt
Prienų rajone kilusio gaisro metu sudegė pastatas, greta jos rastas nukentėjęs vyras. 
Daugiau nuotraukų (1)
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad pranešimas apie nelaimę Vyšniūnų kaime buvo gautas vasario 7 d., 20 val. 57 min. 
Netrukus gautas kito liudininko pranešimas, kad prie pastato rastas kruvinas vyras, kuris apdegė nugarą ir ranką.
Atvykus ugniagesiams, statinys degė atvira liepsna. Pastatas medinis, 16x6 m, stogas dengtas šiferiu. Nudegė pastato stogas, išdegė visas namo vidus.
Prie pastato rastas žmogus sąmoningas perkeltas į GMP automobilį. 
Įvykio priežastys tiriamos.
GaisrasliepsnosPrienų rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.