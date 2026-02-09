Savaitgalį gaisruose nukentėjo trys žmonės, gyventojai patyrė daug nuostolių

Šeštadienį, 18.46 val., Radviliškio rajone, Grinkiškio seniūnijoje, Kairėnėlių kaime, atvira liepsna degė gyvenamasis namas.
Namo savininkas buvo išvežtas į gydymo įstaigą, įtarus apsinuodijimą smalkėmis. Gaisro metu sudegė pastato stogas, perdanga, sienos, viduje buvę namų apyvokos daiktai.
20.57 val. Prienų rajone, Stakliškių seniūnijoje, Rūdiškių kaime, liepsnojo medinis gyvenamasis namas. Prie pastato buvo rastas apdegęs sąmoningas žmogus. Jis buvo perduotas greitosios pagalbos medikams. Gaisro metu sudegė namo stogas, išdegė vidus.
23.05 val. Klaipėdos rajone, Priekulės seniūnijoje, Žiaukų kaime, atvira liepsna degė sodo namelis. Atvykus ugniagesiams, žmonės iš namo buvo išėję. Vienas asmuo, prisikvėpavęs dūmų, po medikų apžiūros buvo išvežtas į ligoninę.
Gaisro metu išdegė namo vidus, sudegė perdanga. Iš namo ugniagesiai išnešė dujų balioną ir apsaugojo netoliese stovintį kitą sodo namelį.
Penktadienį, 4.04 val., buvo gautas pranešimas, kad Birštono savivaldybėje, Matiešionių kaime, liepsnoja tvartas. Jame buvo laikoma 40 ožkų ir avių. Gaisro metu sudegė 18 naminių gyvulių ir dalis tvarto.
Šeštadienio naktį, 1.38 val., Šiaulių rajone, Kužių seniūnijoje, Švendrės kaime, atvira liepsna degė ūkinis pastatas. Gaisro metu sudegė 40 vištų, pastato stogas, apdegė sienos. Ugniagesiai išsaugojo šalia buvusį kluoną.
Šeštadienio rytą, 7.07 val., Anykščių rajone, Kavarsko seniūnijoje, Pasusienio kaime, liepsnojo medinė vištidė. Gaisro metu vištidė ir joje buvusios 20 vištų sudegė. Ugniagesiai išsaugojo šalia stovintį gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą ir pirtį.
Sekmadienį, 13.46 val., buvo gautas pranešimas, jog Palangoje, Krantinės gatvėje, apleistame dviejų aukštų pastate ant vyro kojos užvirto siena. Ugniagesiai išlaisvino žmogų ir perdavė greitosios pagalbos medikams. Jis buvo išvežtas į ligoninę.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)ugniagesiaigaisrai
