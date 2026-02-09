Orai
2026 m. vasario 9 d. 10:41
Vilkaviškio rajone, lauko kelyje, rastas vyro kūnas
2026 m. vasario 9 d. 10:41
Lrytas.lt
Sekmadienio popietę policija gavo pranešimą apie Vilkaviškio rajone rasta negyvą vyrą.
Mirusio vyro kūnas Virbalyje, lauko kelyje, buvo rastas 13 val. 25 min.
Paaiškėjo, kad mirusysis yra vyras (gim. 1974 m.).
Dėl mirties priežasties nustatymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilkaviškio rajonas
Policija
kūnas
Rodyti daugiau žymių