Avarija Kaune: susidūrė troleibusas ir lengvasis automobilis

Apie tai „Kas vyksta Kaune“ grupėje pranešta 18.13 val. Vaizdo medžiagoje matyti į įvykio vietą sugužėjusios visos specialiosios tarnybos.
„Raudondvario pl. prie „Promo“ avarija, troleibusas kalė į išsukančią auto“, – avarijos detales papasakojo vaizdo medžiaga pasidalinęs kaunietis.
Kaip portalui komentavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) budintis pareigūnas, avarija įvyko 18.00 val.
„18.00 val. gautas automatinis pranešimas iš smūgį patyrusio automobilio. Eismo įvykyje dalyvavo lengvasis automobilis ir troleibusas“, – patvirtino pareigūnas.
Pirminiais duomenimis, avarijos kaltinininkas – lengvojo automobilio vairuotojas. Laimei, įvykio metu sužalotų asmenų nebuvo.
Policija pabrėžė, jog avarijoje dalyvavę vairuotojai buvo blaivūs, šiuo metu pildo eismo įvykio deklaraciją.
KaunasavarijaTroleibusas
