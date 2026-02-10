Lietuvos dienaNelaimės

Elektriniu šildytuvu automobilio variklį šildęs Jonavos r. gyventojas sukėlė gaisrą – ugniagesiai vos spėjo išgelbėti namą

2026 m. vasario 10 d. 09:00
Lrytas.lt
Jonavos rajone elektriniu šildytuvu automobilio variklį šildyti bandęs Jonavos rajono gyventojas sukėlė gaisrą. Automobilis labai smarkiai apdegė, atskubėję ugniagesiai dar spėjo išgelbėti gyvenamajį namą, greta kurio įsišėlo liepsnos.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, vasario 9 d. apie 5 val. 29 min. Jonavos r. ugniagesiai buvo iškviesti į Kulvos seniūniją, Ručiūnų kaimą, Kauno g. Buvo gautas pranešimas, kad dega lengvasis automobilis.
Atvykus ugniagesiams, lengvojo automobilio „Volvo XC 90“ variklio skyrius degė atvira liepsna. Ugniagesiai praneša, kad automobilis užsidegė nuo elektrinio šildytuvo, kuriuo vietos gyventojas šildė variklio skyrių.
Per incidentą išdegė automobilio priekio degios detalės, termiškai paveiktas stiklas, išdegė variklio skyrius.
Ugniagesiai spėjo išgelbėti mūrinį vieno aukšto su mansarda gyvenamajį namą, nuo gaisravietės buvusį vos už vieno metro. Per incidentą tik susikilo du namo stiklo paketai.
Įvykis tiriamas.
