Elektriniu šildytuvu automobilio variklį šildęs Jonavos r. gyventojas sukėlė gaisrą – ugniagesiai vos spėjo išgelbėti namą

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, vasario 9 d. apie 5 val. 29 min. Jonavos r. ugniagesiai buvo iškviesti į Kulvos seniūniją, Ručiūnų kaimą, Kauno g. Buvo gautas pranešimas, kad dega lengvasis automobilis.
Atvykus ugniagesiams, lengvojo automobilio „Volvo XC 90“ variklio skyrius degė atvira liepsna. Ugniagesiai praneša, kad automobilis užsidegė nuo elektrinio šildytuvo, kuriuo vietos gyventojas šildė variklio skyrių.
Per incidentą išdegė automobilio priekio degios detalės, termiškai paveiktas stiklas, išdegė variklio skyrius.
Ugniagesiai spėjo išgelbėti mūrinį vieno aukšto su mansarda gyvenamajį namą, nuo gaisravietės buvusį vos už vieno metro. Per incidentą tik susikilo du namo stiklo paketai.
Įvykis tiriamas.
Gaisras ugniagesiai Jonavos rajonas
