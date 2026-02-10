Pagalbos numeris 112 padėjo Lietuvoje į eismo įvykį patekusiems užsieniečiams

Sausio 20 d. rytą, keliolika minučių po septintos valandos, Bendrasis pagalbos centras gavo automatinį „eCall“ pranešimą.
Paaiškėjo, kad Vidiškių miestelio ribose susidūrė Latvijoje registruotas automobilis „Škoda Octavia“, kurį vairavo 59-erių metų Latvijos pilietis, ir Lenkijoje registruotas mikroautobusas „Fiat“, vairuojamas 35-erių metų Lenkijos piliečio. „Fiat“ vairuotojas nesilaikė saugaus atstumo ir atsitrenkė į priekyje važiavusį automobilį.
Smūgis buvo pakankamai stiprus, kad „Škoda Octavia“ jutikliai jį užfiksuotų kaip eismo įvykį ir automatiškai inicijuotų skambutį numeriu 112.
Nors kaltininkas savo klaidą pripažino, o žmonės per eismo įvykį fiziškai nenukentėjo, situaciją apsunkino kalbos barjeras: vienas vairuotojas bendravo anglų, o kitas – rusų kalba.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai išsiaiškino aplinkybes ir padėjo vairuotojams susikalbėti bei užpildyti kaltosios pusės – Lenkijos piliečio – pateiktą eismo įvykio deklaraciją.
Šis įvykis Vidiškiuose puikiai iliustruoja Europos skubiosios pagalbos numerio 112 idėją. Nesvarbu, kurioje Europos Sąjungos šalyje bebūtumėte, numeris 112 ir su juo susietos technologijos padeda užtikrinti, kad neliksite vieni.
„Nelaimės nepasirenka nei tautybės, nei kalbos. Mums svarbiausia, kad žmogus, paskambinęs numeriu 112, kuo greičiau sulauktų realios pagalbos“, – sako Bendrojo pagalbos centro viršininkas Liutauras Šinkūnas.
Minint numerio 112 dieną svarbu prisiminti, kad už kiekvieno skambučio stovi ne tik technologijos, bet ir žmonės – operatoriai ir skubiosios pagalbos tarnybų darbuotojai, kurie užtikrina, kad pagalba žmones pasiektų laiku, o jų gyvybės ir turtas būtų apsaugoti.
Bendrasis pagalbos centras (BPC)
