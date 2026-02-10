Lietuvos dienaNelaimės

Panevėžyje – mįslinga vyro mirtis

2026 m. vasario 10 d. 08:16
Panevėžio policija aiškinasi aplinkybes, kuriomis ligoninėje mirė vyras, vos prieš 20 minučių atvežtas iš savo namų. Nusikaltimo pareigūnai kol kas neįtaria.
Kaip pranešė Policijos departamentas, vasario 9 d. apie 14 val. 10 min. Panevėžio ligoninėje mirė vyras (gim. 1965 m.), kuris tą pačią dieną apie 13 val. 43 min. atvežtas į ligoninę iš savo namų Panevėžyje, Nemuno g.
Daugiau vyriškio mirties aplinkybių policija nepateikia.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, kurie turės atsakyti į tyrėjų klausimus ir nustatyti tikslią mirties priežastį.
