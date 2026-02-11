Galingas „Mercedes“ ir „CityBee“ susidūrimas Vilniuje – apdaužyti dar 5 stovintys automobiliai

Incidentas Medeinos g. vasario 10 d. įvyko kelios minutės po 22 val. Į kiemą kairėn sukusio dalijimosi automobiliais platformos „CityBee“ automobilio „Ford“ vairuotojas (gim. 1994 m.) nepraleido tiesiai priešais važiavusio automobilio „Mercedes-Benz“, vairuojamo vyro (gim. 1990 m.).
Automobiliams susidūrus, „Mercedes-Benz“ nuskriejo į šalį ir trenkėsi į šalikelėje tvarkingai stovėjusius automobilius.
Vėliau policija suskaičiavo, kad apgadinti mažiausiai penki stovėję automobiliai – „Volvo“, „renault“, „Škoda“, „Land Rover“ ir „Toyota“.
Kadangi vairuotojai nesutarė dėl kaltės, į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai jiems priminė Kelių eismo taisykles.
Abu eismo dalyviai buvo blaivūs, tad jie supildė eismo įvykio deklaracijas.
Žmonės per avariją nenukentėjo, bet finansiniai įvykio nuostoliai yra didžiuliai.
masinė avarijaVilniussusidūrimas
