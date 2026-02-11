Lietuvos dienaNelaimės

Kaune naktį užsiliepsnojo daugiabutis: iš namo bėgo šeimos su vaikais

2026 m. vasario 11 d. 07:43
Naktį į trečiadienį Kaune, Žemaičių gatvėje, degė daugiabutis namas.
Buvo evakuota 10 žmonių. Dėl įvykio buvo kreiptasi pagalbos į Kauno miesto savivaldybę.
„Mediniame name yra 11 butų, viena pastato pusė yra trijų aukštų, kita – keturių. Iš pastato buvo evakuota 10 žmonių, tarp jų ir nepilnamečiai, taip pat evakuoti augintiniai. Taip pat buvo susisiekta su Kauno miesto savivaldybės administracija, Civilinės saugos skyriumi dėl žmonių apgyvendinimo. Padėta, pasirūpinta žmonių apgyvendinimu. Taip pat pasirūpinta gyvūnais“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus specialistas Saulius Žilinskas.
Gaisras buvo likviduotas 3 val. 47 min.
„Šiuo metu vykdomi baigiamieji darbai“, – trečiadienio rytą Eltai sakė PAGD atstovas.
