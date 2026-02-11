Kaune naktį užsiliepsnojo daugiabutis: iš namo bėgo šeimos su vaikais

Buvo evakuota 10 žmonių. Dėl įvykio buvo kreiptasi pagalbos į Kauno miesto savivaldybę.
„Mediniame name yra 11 butų, viena pastato pusė yra trijų aukštų, kita – keturių. Iš pastato buvo evakuota 10 žmonių, tarp jų ir nepilnamečiai, taip pat evakuoti augintiniai. Taip pat buvo susisiekta su Kauno miesto savivaldybės administracija, Civilinės saugos skyriumi dėl žmonių apgyvendinimo. Padėta, pasirūpinta žmonių apgyvendinimu. Taip pat pasirūpinta gyvūnais“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus specialistas Saulius Žilinskas.
Gaisras buvo likviduotas 3 val. 47 min.
„Šiuo metu vykdomi baigiamieji darbai“, – trečiadienio rytą Eltai sakė PAGD atstovas.