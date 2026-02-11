Lietuvos dienaNelaimės

Tragedija Šalčininkų r.: užsiliepsnojo medinis namas, rastas vyro kūnas

2026 m. vasario 11 d. 06:13
Šalčininkų rajone savivaldybėje esame Turgelių miestelyje įvyko tragedija.
Jau po vidurnakčio, 0 val. 12 min., Bendrajame pagalbos centre (BPC) skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 buvo gautas pranešimas apie Akmenynės gatvėje kilusį gaisrą.
Nurodyta, kad medinis namas dega atvira liepsna.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Kaip paskelbė BPC, 1 val. 01, min. namo viduje buvo rastas vyro kūnas.
„Atvykus paaiškėjo, kad pranešimas pasitvirtino – namas degė atvira liepsna. Sudegė ir buvo išardytas stogas išdegė namo vidus. Dūmų detektorius namo viduje nebuvo užfiksuotos. Gaisrą gesino 4 autocisternos“, – naujienų agentūrai ELTA sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus specialistas Saulius Žilinskas.
