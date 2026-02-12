Kauno rajono policija niekaip neranda dingusios nepilnametės – prašo visuomenės pagalbos

Nepilnametė sausio 27 d. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kauno r., Pagynės k., ir iki šiol negrįžo. Mergina iš namų išeina ne pirmą kartą.
Nepilnametės požymiai: apie 165 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, tamsių plaukų iki pečių. Vilkėjo juodos spalvos striukę, mėlynus džinsus, baltus sportinius batus.
Asmenis, mačiusius ar žinančius Gabijos V. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno r. PK vyriausiąją tyrėją Ievą Čiupkevičiūtę, el. paštu ieva.ciupkeviciute@policija.lt arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
