Lietuvos dienaNelaimės

Per avariją Prienų rajone nukentėjo trys žmonės

2026 m. vasario 13 d. 12:23
Prienų rajone ketvirtadienį susidūrus dviem automobiliams, avarijoje nukentėjo trys žmonės, pranešė policija.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 7.15 val. Pakuonio seniūnijoje, Pabališkių kaime, kelyje Kaunas–Prienai–Alytus, automobilis „Seat Ibiza“, vairuojamas moters (gim. 1973 m.), susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu automobiliu „Skoda Octavia“, vairuojamu vyro (gim. 1976 m.).
Eismo įvykio metu į Kauno klinikas dėl patirtų sužalojimų išvežta automobilio „Seat“ vairuotoja, automobilio „Skoda Octavia“ vairuotojas ir keleivis (gim. 1980 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Prienų rajonas avarija Ligoninė
