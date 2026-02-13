Vilniaus pakraštyje – masinė avarija: apgadinti penki automobiliai

Pranešimas apie Senojo Gardino plente nuo kelio nuvažiavusį automobilį BMW buvo gautas 7.46 val.
Pranešėjas negalėjo pasakyti, ar yra nukentėjusiųjų.
Į įvykio vietą atvykus policijai, medikams ir ugniagesiams gelbėtojams paaiškėjo, kad dėl slidaus kelio į avariją pateko net penki automobiliai: 1987 m. gimusios moters vairuojamas „Subaru“, 1987 m. gimusio vyro vairuojamas „Citroen“, 1989 m. gimusios moters vairuojamas VW, 1958 m. gimusio vyro vairuojama „Toyota“ ir 2001 m. gimusios moters vairuojamas BMW.
Žmonės per šį eismo įvykį nenukentėjo.
Vairuotojai sutarė dėl kaltės ir užpildė eismo įvykio deklaracijas.