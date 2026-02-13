Orai
2026 m. vasario 13 d. 08:54
Vilniuje esančiame miškelyje – kraupus radinys
2026 m. vasario 13 d. 08:54
Lrytas.lt
Ketvirtadienį vakare polcijai buvo pranešta apie Vilniuje esančiame miškelyje rastą negyvą žmogų.
Vyro (gim. 1989 m.) kūnas Jeruzalės gatvėje esančiame miškelyje buvo rastas apie 20 val. 46 min.
Išorinių smurto žymių mirusiojo kūne nepastebėta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyri.
Vilnius
miškas
kūnas
