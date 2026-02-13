Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje esančiame miškelyje – kraupus radinys

2026 m. vasario 13 d. 08:54
Lrytas.lt
Ketvirtadienį vakare polcijai buvo pranešta apie Vilniuje esančiame miškelyje rastą negyvą žmogų.
Daugiau nuotraukų (1)
Vyro (gim. 1989 m.) kūnas Jeruzalės gatvėje esančiame miškelyje buvo rastas apie 20 val. 46 min.
Išorinių smurto žymių mirusiojo kūne nepastebėta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyri.
Vilniusmiškaskūnas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.