Į avarijos vietą atvyko didelės skubios pagalbos tarnybų pajėgos – policijos ekipažai, ugniagesių komandos, greitosios pagalbos brigados. Link Vilniaus nusidriekė didžiulės spūstys.
Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato budėtojas naujienų portalą Lrytas informavo, jog pranešimas apie eismo nelaimę buvo gautas 12 val. 42 min.
Gariūnų gatvėje susidūrė „Kia“, „Volkswagen“ ir dar vienas automobilis.
„Volkswagen“ trenkėsi į stovintį „Kia“, kuriame tuo metu buvo policininkai, ėję tarnybines pareigas.
Per avariją sužeisti du policijos pareigūnai ir du žmones, vykę automobiliu „Volkswagen“.
Kokia sužalotųjų būklė, kol kas neaišku.
Avarijos aplinkybės paaiškės ikiteisminio tyrimo metu.
Nėra duomenų, kad „Volkswagen“ vairuotojas būtų apsvaigęs nuo alkoholio. Avarijai galėjo turėti įtakos slidi kelio danga.
Papildyta 14 val. 40 min: Vilniaus apskrities VPK budėtojas pranešė, jog visų keturių sužeistųjų gyvybėms pavojus negresia, jie nuvežti į gydymo įstaigas.