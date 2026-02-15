Vilniaus kryptimi važiavęs vilkikas, kurio priekaboje per Lietuvą buvo gabenami lengvieji automobiliai, nulėkė nuo kelio ir griovyje apvirto ant šono dar penktadienį, apie 13 valandą.
Tąsyk eismas buvo uždarytas maždaug 2 valandoms. Dėl sudėtingų oro sąlygų ir krovinio svorio ištraukti vilkiko tą pačią dieną nepavyko – darbus nutarta pratęsti šeštadienio rytą.
Tačiau šeštadienio rytą į naują avariją pateko traukimo darbus organizavę techninės pagalbos kelyje bendrovės „Automera“ specialistai, į kurių tarnybinį visureigį trenkėsi kitas, „Mercedes“ markės vilkikas, važiavęs jiems iš paskos. Nuo smūgio visureigis taip pat nulėkė į griovį.
Ištempus visureigį ir „Mercedes“, pirmojo vilkiko iš spąstų ištraukti nepavyko ir šeštadienį. Vasario 13-ąją eismas taip pat buvo uždarytas maždaug 1–2 valandoms.
Sekmadienio popietę pagaliau tai pasisekė padaryti, pasitelkus automobilinį kraną bei kitą galingą pagalbos techniką. Per sudėtingą „operaciją“ dirbo dviejų techninės pagalbos įmonių atstovai iš „Automeros“ ir „Kadex“.
Iškėlus ir išgabenus iš avarijos vietos vilkiką lenkiškais numeriais, eismas sekmadienio pavakare pagaliau buvo atidarytas.
Apie atidarytą kelio ruožą naujienų portalui Lrytas pusę penkių pranešė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Jukniūtė.
Laimingo atsitiktinumo dėka žmonės per avarijas nenukentėjo.