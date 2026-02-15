Pirmas gaisras įsiplieskė Salkininkų kaime (Trakų r.) šeštadienį, apie 13 val. 55 min. – nuolat negyvenamame mediniame vieno aukšto name rastas negyvo, smarkiai apdegusio vyro kūnas.
Antrą kartą ugnis suliepsnojo Trakuose, Putinų gatvėje sekmadienio naktį – apie pusę dviejų kemperyje aptiktas sudegęs žmogus, kurio lytis ir tapatybė kol kas nenustatyti.
Abi gaisravietes skiria 8 kilometrai.
Pranešimas apie atvira liepsna degantį namą Salkininkų kaime, Viesų gatvėje buvo gautas 13 val. 56 min. Liepsnos smarkiai nusiaubė namą – dar neatvykusios iki gaisravietės ugniagesių komandos toli matė ugnį, dūmų kamuolius.
Gaisro priežastis šiuo metu nustatinėjama. Nelaimė galėjo įvykti dėl neatsargaus elgesio su ugnimi – statinys buvo nuolat negyvenamas, tad jame galėjo įsikurti benamis. Tačiau kol kas neatmetama ir tyčinio padegimo versija. Apie gaisrą pranešta valdos šeimininkams, kurie veikiausiai net nežinojo, kad jų name buvo įsikūręs pašalinis žmogus.
Pranešimas apie gaisrą Trakuose esančiame kemperyje gautas sekmadienį, po vidurnakčio. Užgesinus gaisrą prie automobilio prikabinamame, gyventi pritaikytame metalinių konstrukcijų namelyje rastas negyvas žmogus, kuris ten veikiausiai buvo įsikūręs.
Gaisro priežastis taip pat dar nėra aiški.
