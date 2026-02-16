Lietuvos dienaNelaimės

Skuodo rajone atvira liepsna degė namas – nukentėjo jo šeimininkas

2026 m. vasario 16 d. 15:16
Papildyta
Pirmadienį 14:40 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Skuodo raj., Ylakių sen., Nausėdų k., Miško g. atvira liepsna dega namas.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Skuodo m., Skuodo raj. ir Mažeikių raj. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Atvykus ugniagesiams namas jau degė atvira liepsna.
Gaisro gesinimui pasitelktos penkios autocisternos ir štabo automobilis.
Jau 15.21 val. gaisras buvo lokalizuotas. 
Per gaisrą nukentėjo namo šeimininkas. Jam medikai sutvarstė sužalotą ranką. 
