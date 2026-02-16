Skuodo rajone atvira liepsna degė namas – nukentėjo jo šeimininkas

Į įvykio vietą buvo išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Skuodo m., Skuodo raj. ir Mažeikių raj. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Atvykus ugniagesiams namas jau degė atvira liepsna.
Gaisro gesinimui pasitelktos penkios autocisternos ir štabo automobilis.
Jau 15.21 val. gaisras buvo lokalizuotas.
Per gaisrą nukentėjo namo šeimininkas. Jam medikai sutvarstė sužalotą ranką.
Skuodo rajonasGaisrasugniagesiai
