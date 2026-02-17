Kaišiadoryse esančiame daugiabutyje kilo gaisras – viduje gali būti žmonių

17.39 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 buvo gautas pranešimas apie tai, kad Kaišiadorių mieste, Elektros g. atvira liepsna dega medinis keturbutis namas, o jo viduje gali būti žmonių.
Į įvykio vietą išsiųstos Kaišiadorių miesto bei rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. informacija apie įvykį perduota Kauno greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos keturios autocisternos. Dar kelios autocisternos buvo pasiųstos į pagalbą.
Gaisras gesinamas. Informacijos apie nukentėjusiuosius kol kas nėra.
KaišiadorysGaisrasugniagesiai
