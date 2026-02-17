Nelaimė įvyko praėjusį sekmadienį, apie 17 valandą Žeimių seniūnijoje esančioje sodyboje.
Pirminiais duomenimis, nelaimė galėjo įvykti dėl elektros instaliacijos gedimo, tačiau priežastis dar nustatinėjama.
Ugnis greitai išplito po visą medinį vieno aukšto namą – atvykus ugniagesiams, būstas degė atvira liepsna.
Šeimyna spėjo laiku išbėgti į lauką, tačiau ugnis pasiglemžė viską – konstrukcijas, baldus, buitinę techniką, dokumentus. Gaisras pražudė ir katiną.
Gesinimo darbus gerokai pasunkino tai, kad ištuštėjus autocisternoms, vandenį papildomai teko vežti iš vietos, esančios už 17 kilometrų nuo gaisravietės.
Šeima liko faktiškai kaip stovi – jos nariai būdami lauke su sielvartu stebėjo, kaip liepsnos ryja namus su visu turtu.
Vietos seniūnijos bendruomenė, savivaldybė, Jonavos krašto mokykla, kurią lanko vaikai ir šio miesto labdaros ir paramos fondas „Gerumo sparnai“ organizuoja pagalbą šeimynai.
Vienas vakaras pakeitė gyvenimą
„Šiandien viena šeima neteko visko. Ugnis pasiglemžė jų namus – vietą, kur augo juokas, svajonės ir vaikų balsai.
Aštuoni vaikai per vieną dieną liko be savo kambarių, be lovų, be drabužių spintų, be saugumo jausmo.
Dabar jiems reikia mūsų.
Labai prašome gerų žmonių pagalbos. Reikalingos lovos ar miegami kampai, patalynė, pagalvės, antklodės, indai, ilgai negendantis maistas – miltai, kruopos, makaronai, konservai, taip pat skalbimo mašina ir bet kokia kita buitinė pagalba.
Kiekvienas daiktas šiuo metu yra ne prabanga, o galimybė vaikams vėl jaustis saugiai. Jei galite prisidėti daiktais ar dar kitaip – parašykite asmeniškai. Net maža pagalba gali tapti dideliu stebuklu šiai šeimai“, – visuomenės pagalbos savo „Facebook“ paskyroje prašo „Gerumo sparnų“ įkūrėja Loreta Velch, Jonavos krašte garsėjanti savo pasiaukojimu, padedant nelaimių ištiktiems, nepasiturintiems žmonėms.
Pastogę praradusi daugiavaikė šeima šiuo metu yra laikinai prisiglaudę pas savo giminaičius.
Žmonių, galinčių padėti nelaimės ištiktai tvarkingai šeimynai, prašoma paaukoti lėšų, pervedant jas į sąskaitą LT68 7300 0101 6343 4811 (Swedbank, Modesta Beleckienė). Kadangi per gaisrą sudegė visa šeimos dokumentacija, ši sąskaita yra jos giminaitės vardu. Mokėjimo paskirtyje galima rašyti „Vaikams, nukentėjusiems nuo gaisro“ ar pan.
