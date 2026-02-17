Šalčio gniaužtuose – mirtini gaisrai: 7 žuvusieji per savaitgalį

Iš viso šiemet gaisruose žuvo 29 žmonės, pernai tuo pačiu metu – 15.
Šeši gyventojai žuvo dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo reikalavimų pažeidimų bei gedimų, 4 – dėl elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimų, 4 – dėl neatsargaus rūkymo, po 1 – dėl neatsargaus žmogaus elgesio su ugnimi ir dėl dujų, žibalinių, benzininių įrenginių, prietaisų eksploatavimo pažeidimų. 13 gaisrų, kuriuose žuvo žmonės, dar tiriama.
Vasario 14 d., 13.59 val., buvo gautas pranešimas apie gaisrą nenaudojamame name Trakų rajone, Salkininkų kaime. Atvykus ugniagesiams, vieno aukšto medinis pastatas degė atvira liepsna.
Mūriniame priestate esančioje lovoje buvo rastas smarkiai apdegęs vyro kūnas. Iš degančio namo ugniagesiai išnešė dujų balioną. Gaisro metu sudegė pastato stogas, virš priestato buvo įgriuvusi medinė perdanga.
Vasario 15-osios naktį, 1.02 val., Trakuose, Linksmojoje gatvėje, liepsnojo turistinis namelis ant ratų. Prie įėjimo durų buvo rastas apdegę vyro kūnas. Namelis gaisro metu sudegė. Nuo jo užsidegė šalia stovėjusio vilkiko MAN priekaba. Sudegė priekaba ir joje buvusios medinės paletės.
Vasario 16-osios naktį, 2.15 val., buvo gautas pranešimas apie gaisrą mediniame gyvenamajame name Šakių rajone, Kidulių seniūnijoje, Maštaičių kaime. Dėl storos sniego dangos ugniagesiai negalėjo privažiuoti iki gaisro vietos. Pasitelkus 2 gyventojų traktorius buvo pravalytas privažiavimas. Gaisro metu namas sudegė, o viduje buvo rastas apdegęs žmogaus kūnas.
Pirmadienio vakare, 21.47 val., Vilniaus rajone, Rukainių seniūnijoje, Naujasėdžių viensėdyje, atvira liepsna degė medinė pirtis, kurioje buvo gyvenama. Atvykus ugniagesiams, pastato stogas jau buvo sukritęs.
Apmalšinus liepsnas, viduje buvo rastas smarkiai apdegęs žmogaus kūnas. Po keliolikos minučių po sukritusiomis stogo konstrukcijomis buvo rastas ir antras smarkiai apdegęs žmogaus kūnas.
Vasario 17-osios naktį, 1.58 val., buvo gautas pranešimas apie gaisrą Širvintose, Ramybės gatvėje. Atvykus ugniagesiams, iš medinio gyvenamojo namo veržėsi dūmai. Iš namo ugniagesiai išnešė moterį, kuriai medikai konstatavo mirtį. Po kurio laiko jie taip pat išnešė ir vyrą, kuriam medikai taip pat konstatavo mirtį.
Šeštadienį, apie 9 val., Radviliškio rajone, Sidabravo seniūnijoje, Sibičių kaime, liepsnojo medinis gyvenamasis namas. Iki atvykstant ugniagesiams, iš namo išėjo apdegęs jo savininkas.
Greitosios pagalbos medikai jį išvežė į gydymo įstaigą. Gaisro metu namas sudegė, taip pat apdegė šalia stovėjęs automobilis „Opel Zafira“. Iš namo ugniagesiai išnešė dujų balioną. Autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo.
Sekmadienį, 15.53 val., gaisras daugiabučio bute kilo Vilniuje, Šešuolių gatvėje. Atvykus ugniagesiams, iš buto veržėsi dūmai, virtuvėje degė dujinė viryklė. Iš buto ugniagesiai išvedė žmogų ir perdavė greitosios pagalbos medikams.
Dėl apsinuodijimo dūmais jis buvo išvežtas į ligoninę. Gaisro metu apdegė spintelė, gartraukis ir dalis lubų. Dūmų detektoriaus bute nebuvo.
Tos pačios dienos vakare, 23.46 val., Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje, Gineitiškių kaime, atvira liepsna degė mūrinis garažas, priblokuotas prie gyvenamojo namo. Iki atvykstant ugniagesiams apdegė ir dūmų prisikvėpavo vyras. Greitosios pagalbos medikai jį išvežė į ligoninę.
Gaisro metu garaže sudegė 4 automobiliai, įrankiai, padangos ir kiti daiktai. Ugniagesiai išnešė 6 angliarūgštės balionus ir elektrinį paspirtuką.
Pirmadienį, 14.40 val., Skuodo rajone, Ylakių seniūnijoje, Nausėdų kaime, liepsnojo gyvenamasis namas. Vyras, remontuodamas dujų balioną, įvykus dujų pliūpsniui, susižalojo ranką.
Greitosios pagalbos medikai vyrą išvežė į gydymo įstaigą. Gaisro metu sudegė namo stogas, išdegė vidus, suskilo langų stiklai, buvo nuardytos namo konstrukcijos. Ugniagesiai išnešė 2 dujų balionus.
17.19 val. Marijampolėje, Kauno gatvėje esančiame savivaldybės futbolo manieže, degė čiužinys. Gaisro metu buvo evakuota 1500 žmonių.
Ugniagesiai gelbėtojai dar kartą atkreipia gyventojų dėmesį, kad gaisrai dažniausiai kyla dėl aplaidumo, todėl siekiant jų išvengti būtina laikytis elementarių, tačiau labai svarbių saugumo reikalavimų.
Degius daiktus ir medžiagas rekomenduojama laikyti ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo krosnies pakuros ir ne arčiau kaip 0,5 metro nuo kitų šildymo įrenginių.
Grindys prieš pakurą turėtų būti uždengtos nedegiomis medžiagomis – skardos lakštu, keraminėmis plytelėmis ar kitomis nedegiomis dangomis, kad iškritusios žarijos ar kibirkštys nesukeltų gaisro.
Kūrenimui patariama naudoti tik sausą kurą ir tik tokį, kurį rekomenduoja šildymo įrenginio gamintojas. Drėgnos malkos greičiau užteršia dūmtraukius dervomis, didindamos gaisro riziką.
Griežtai draudžiama deginti atliekas, plastiką, gumą ar kitas sintetines medžiagas. Taip pat negalima įkuriant naudoti degių skysčių, nes staigus liepsnos pliūpsnis gali sukelti nudegimus.
Degių pastato konstrukcijų atstumas nuo dūmtraukio turi būti ne mažesnis kaip 25 cm.
Gyventojai raginami atsakingai kūrenti krosnis, jų neperkaitinti, atsargiai naudoti elektrinius šildymo prietaisus ir pasirūpinti vienišais kaimynais.
Be to, ugniagesiai gelbėtojai įspėja, kad kai kurie keliai, ypač atokiose vietovėse, yra sunkiai pravažiuojami, todėl kilus gaisrui pagalbos gali tekti laukti ilgiau.
