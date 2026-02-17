Tragiškos avarijos aplinkybes išaiškinti padėjusiems žmonėms – pareigūnų padėka

Eismo įvykio metu žuvo greitosios medicinos pagalbos automobiliu vežama pacientė.
Ši netektis sukrėtė ne tik artimuosius, bet ir visą bendruomenę.
Ikiteisminį tyrimą atliekantys Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, siekdami išsamiai ir objektyviai nustatyti visas eismo įvykio aplinkybes, 2025 m. spalio 24 d. kreipėsi į visuomenę, prašydami atsiliepti eismo įvykį mačiusius asmenis bei vairuotojus, kurių vaizdo registratoriai galėjo užfiksuoti svarbias detales.
Tyrėjai nuoširdžiai dėkoja visiems atsiliepusiems ir vaizdo įrašus pateikusiems asmenims už suteiktą ypač svarbią informaciją. Jūsų sąmoningumas, atsakingumas ir suteikta informacija yra svarbus indėlis siekiant objektyvaus aplinkybių ištyrimo bei teisingumo užtikrinimo.
Tokie pilietiški veiksmai stiprina visuomenės saugumą ir pasitikėjimą teisėsauga.
avarijaGreitoji pagalbaVilnius
