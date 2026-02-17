Vilniuje be žinios dingo jaunas vyras – jo telefonas išjungtas

Šių metų vasario 13 d., tikslus laikas nežinomas, vyras išėjo iš namų Vilniuje, Vaikų g., ir iki šiol negrįžo, jo mobiliojo ryšio telefonas išjungtas.
Renaldo Juchnevičiaus požymiai: apie 180 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsių trumpai kirptų plaukų, mėlynų akių, su barzda. Išeidamas vilkėjo juodą striukę, buvo su tamsia kepure.
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį ieškomą vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojais, tel. +370 700 56007, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Edvardu Vitkovskiu, tel. +370 610 76781, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.