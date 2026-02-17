Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje be žinios dingo jaunas vyras – jo telefonas išjungtas

2026 m. vasario 17 d. 12:58
Vilniaus AVPK
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios Renaldo Juchnevičiaus (gim. 1997 m.).
Šių metų vasario 13 d., tikslus laikas nežinomas, vyras išėjo iš namų Vilniuje, Vaikų g., ir iki šiol negrįžo, jo mobiliojo ryšio telefonas išjungtas.
Renaldo Juchnevičiaus požymiai: apie 180 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsių trumpai kirptų plaukų, mėlynų akių, su barzda. Išeidamas vilkėjo juodą striukę, buvo su tamsia kepure.
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį ieškomą vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojais, tel. +370 700 56007, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Edvardu Vitkovskiu, tel. +370 610 76781, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
