2026 m. vasario 18 d. 19:42
Tragiška nelaimė Vilniaus rajone: automobilis kliudė ir mirtinai sužalojo keliu ėjusį vyrą
2026 m. vasario 18 d. 19:42
Vilniaus rajone automobilis kliudė ir mirtinai sužalojo keliu ėjusį vyrą, praneša Lietuvos policija.
Pasak pareigūnų, nelaimė įvyko apie 18 val. 40 min. kelyje Vilnius – Lyda, Galinių kaimo ribose.
Šiuo metu nustatinėjamos aplinkybės.
