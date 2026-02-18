Lietuvos dienaNelaimės

Tragiška nelaimė Vilniaus rajone: automobilis kliudė ir mirtinai sužalojo keliu ėjusį vyrą

2026 m. vasario 18 d. 19:42
Vilniaus rajone automobilis kliudė ir mirtinai sužalojo keliu ėjusį vyrą, praneša Lietuvos policija.
Pasak pareigūnų, nelaimė įvyko apie 18 val. 40 min. kelyje Vilnius – Lyda, Galinių kaimo ribose.
Šiuo metu nustatinėjamos aplinkybės.
