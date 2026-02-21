Lietuvos dienaNelaimės

Klaipėdoje susidūrė du BMW – netrukus toje pačioje vietoje įvyko dar viena avarija

2026 m. vasario 21 d. 18:22
Lrytas.lt
Šeštadienio popietę Klaipėdoje, Herkaus Manto gatvėje, įvyko dvi avarijos.
Apie Šioje gatvėje susidūrusius du BMW markės automobilius policijai buvo pranešta 15 val. 36 min.
Pirminiais duomenimis, vieno BMW vairuotojas neįvertino kelio slidumo, automobilį sumėtė ir jis susidūrė su kitu automobiliu.
Policijai aiškinantis avarijos aplinkybes toje pačioje vietoje įvyko dar vien avarija.

Su lengvuoju automobiliu susidūrė maršrutinis autobusas.
Šio eismo įvykio dalyviai sutarė dėl kaltės ir užpildė eismo įvykio deklaraciją.
Pirminiais duomenimis, žmonės per šiuos eismo įvykius nenukentėjo.
