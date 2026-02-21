Klaipėdoje susidūrė du BMW – netrukus toje pačioje vietoje įvyko dar viena avarija

Apie Šioje gatvėje susidūrusius du BMW markės automobilius policijai buvo pranešta 15 val. 36 min.
Pirminiais duomenimis, vieno BMW vairuotojas neįvertino kelio slidumo, automobilį sumėtė ir jis susidūrė su kitu automobiliu.
Policijai aiškinantis avarijos aplinkybes toje pačioje vietoje įvyko dar vien avarija.
Užfiksavo didžiulę avariją Vilniuje: susidūrus 3 automobiliams buvo sužeisti 4 žmonės
Su lengvuoju automobiliu susidūrė maršrutinis autobusas.
Šio eismo įvykio dalyviai sutarė dėl kaltės ir užpildė eismo įvykio deklaraciją.
Pirminiais duomenimis, žmonės per šiuos eismo įvykius nenukentėjo.