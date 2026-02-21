Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl mokyklinio autobuso avarijos Tauragės rajone

Vasario 12 dieną apie 15.00 val. Lankininkų k., kelyje Skaudvilė-Gervėčiai ties tiltu, blaivus, mokyklinio autobuso „Iveco-Daily“ vairuotojas, gim. 1977 m., nepraleido pirmenybę turinčio automobilio „Toyota-RAV4“, kurį vairavo blaivus vyras, gim. 1957 m., ko pasakoje šie susidūrė.
Autobusu važiavusios trys mergaitės: (gim. 2012 m.), (gim. 2015 m.), (gim. 2009 m.) – buvo pristatytos apžiūrai į ligoninę.
Medikų pagalbos prireikė vyresniajai mergaitei. Jai buvo skirtas ambulatorinis gydymas.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo.
