Lietuvos dienaNelaimės

Kauno daugiabutyje degė laiptinėje sukrauti popieriai – naktį teko evakuoti 26 žmones

2026 m. vasario 22 d. 09:08
Lrytas.lt
Šeštadienį dėl Kaune esančiame daugiabutyje kilusio gaisro teko evakuoti 26 žmones.
Apie gaisrą Piliakalnio gatvėje esančiame daugiabučiame name buvo pranešta 02 val. 17 min.
Pranešėjas nurodė, kad daugiabutyje kažkas dega, uždūminta laiptinė.
Atvykus ugniagesiams, buvo uždūmintos 7–9 aukštų patalpos.
Iš butų ugniagesiai evavo 26 žmones ir 2 augintinius. Buvo atidaryti laiptinės langai, patalpų vėdintos. 5 aukšte degę į kampą sukrauti popieriai užgesinti iki ugniagesių atvykimo.
Išvėdinus patalpas, butų gyventojams buvo leista grįžti į namus. Per gaisrą aprūko apie 1 m² laiptinės sienos. Įvykis tiriamas.
