Kauno daugiabutyje degė laiptinėje sukrauti popieriai – naktį teko evakuoti 26 žmones

Apie gaisrą Piliakalnio gatvėje esančiame daugiabučiame name buvo pranešta 02 val. 17 min.
Pranešėjas nurodė, kad daugiabutyje kažkas dega, uždūminta laiptinė.
Atvykus ugniagesiams, buvo uždūmintos 7–9 aukštų patalpos.
Iš butų ugniagesiai evavo 26 žmones ir 2 augintinius. Buvo atidaryti laiptinės langai, patalpų vėdintos. 5 aukšte degę į kampą sukrauti popieriai užgesinti iki ugniagesių atvykimo.
Išvėdinus patalpas, butų gyventojams buvo leista grįžti į namus. Per gaisrą aprūko apie 1 m² laiptinės sienos. Įvykis tiriamas.
