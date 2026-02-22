Lietuvos dienaNelaimės

Per avariją Vilniaus rajone sunkiai sužaloto vyro gyvybė užgeso ligoninėje

Sekmadienį Vilniaus ligoninėje mirė vyras (g. 1957 m.), kuris buvo sunkiai sužalotas per ketvirtadienį Vilniaus rajone įvykusią avariją.
Ketvirtadienį apie 19 val. 58 min. Vilniaus rajone, Galinių kaime, kelyje Vilnius-Lyda 23-ame km, automobilis „Volvo S60“, vairuojamas vyro (g. 1957 m.) išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su vilkiku „Scania“, vairuojamu vyro (g. 1989 m.).
Automobilio „Volvo“ vairuotojas dėl daugybinių kūno sužalojimų paguldytas į Vilniaus ligoninę, kurioje vasario 22 d. 5 val. 20 min. nuo patirtų sužalojimų mirė.
Gėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
