Per avariją Vilniaus rajone sunkiai sužaloto vyro gyvybė užgeso ligoninėje

Ketvirtadienį apie 19 val. 58 min. Vilniaus rajone, Galinių kaime, kelyje Vilnius-Lyda 23-ame km, automobilis „Volvo S60“, vairuojamas vyro (g. 1957 m.) išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su vilkiku „Scania“, vairuojamu vyro (g. 1989 m.).
Automobilio „Volvo“ vairuotojas dėl daugybinių kūno sužalojimų paguldytas į Vilniaus ligoninę, kurioje vasario 22 d. 5 val. 20 min. nuo patirtų sužalojimų mirė.
Gėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaVilniaus rajonasMirtis
