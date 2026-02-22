Orai
2026 m. vasario 22 d. 09:47
Švenčionių rajone, namo kieme, rastas vyro kūnas
2026 m. vasario 22 d. 09:47
Lrytas.lt
Šeštadienį policijai buvo pranešta apie Švenčionių rajone, namo kieme, rastą vyro kūną.
Negyvas vyras (gim. 1975 m.) Reškutėnų kaime buvo rastas 11 val. 20 min.
Mirusiojo kūne išorinių smurto žymių nerasta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
