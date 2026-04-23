Lietuvos dienaNelaimės

Policija ieško be žinios dingusios klaipėdietės

2026 m. balandžio 23 d. 15:26
Lrytas.lt
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai ieško 1980 m. gimusios Romos P., kuri balandžio 22 dieną apie 18.00 val. išėjo iš namų Klaipėdoje, Kretingos gatvėje, ir iki šiol negrįžo.
Daugiau nuotraukų (1)
Moteris yra apie 160 cm ūgio, plaukai šviesiai pilki, siekia pečius, vilkėjo baltos spalvos striuke.
Galinčių suteikti vertingos informacijos apie dingusią moterį prašome pranešti telefonu +370 700 60712 arba 112.
KlaipėdaPolicijadingo

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.