Lietuvos dienaNelaimės

Prienų rajono prapuolė dvi nepilnametės – policija prašo pagalbos

2026 m. balandžio 23 d. 16:27
Alytaus apskrities VPK
Prienų rajono policijos pareigūnai ieško dviejų nepilnamečių gimusių 2012 metais, kurios balandžio 22 d. išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo.
Milėja Singh (gim. 2012 m.) yra apie 160 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, ilgų banguotų tamsių plaukų, rudų akių. Išeidama ji vilkėjo pilkos spalvos džemperį ir rožinės spalvos sportines kelnes.
Austėja Idzelytė (gim. 2012 m.) yra apie 160 cm. ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesiai mėlynų akių, šviesių plaukų iki pečių. Išeidama ji vilkėjo juodą palaidinę, juodą liemenę, mūvėjo šviesius mėlynus plačius džinsus, avėjo šviesius sportinius batelius, turėjo juodą kuprinę.
Asmenis, žinančius apie nepilnamečių buvimo vietą ar jas pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Prienų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Kęstutį Lodą, mob. tel. +370 610 29007, el. paštu: kestutis.loda@policija.lt arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
Prienų rajonasPolicijapaieška
