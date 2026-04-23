Prienų rajono prapuolė dvi nepilnametės – policija prašo pagalbos

Milėja Singh (gim. 2012 m.) yra apie 160 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, ilgų banguotų tamsių plaukų, rudų akių. Išeidama ji vilkėjo pilkos spalvos džemperį ir rožinės spalvos sportines kelnes.
Austėja Idzelytė (gim. 2012 m.) yra apie 160 cm. ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesiai mėlynų akių, šviesių plaukų iki pečių. Išeidama ji vilkėjo juodą palaidinę, juodą liemenę, mūvėjo šviesius mėlynus plačius džinsus, avėjo šviesius sportinius batelius, turėjo juodą kuprinę.
Asmenis, žinančius apie nepilnamečių buvimo vietą ar jas pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Prienų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Kęstutį Lodą, mob. tel. +370 610 29007, el. paštu: kestutis.loda@policija.lt arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
