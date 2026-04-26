Lietuvos dienaNelaimės

Pavežėjo automobilis Vilniuje apvirto ant stogo

2026 m. balandžio 26 d. 10:56
Sekmadienį ryte nepasisekė Vilniuje pavežėju dirbančiam vairuotojui – jo vairuojamas automobilis „Toyota Prius“ apvirto ant stogo.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) budėtojas patvirtino, kad pranešimas apie eismo įvykį sostinės Jeruzalės rajone gautas 7 valandą 31 minutė. 
Pirminiais duomenimis, siaura Rugių gatve važiavęs automobilis „Toyota Prius“, pažymėtas „Bolt“ ženklais, kliudė kelkraštyje stovėjusį automobilį, po smūgio prarado transporto priemonės kontrolę ir apvirto ant stogo. 
Prie automobilio vairo sėdėjo 1998 m. gimęs Pakistano pilietis, jis važiavo su keleiviu. Abu žmonės sužalojimų išvengė. 
Pasak Vilniaus AVPK budėtojo, vairuotojas buvo blaivus. Vyras pareigūnams prasitarė, kad eismo nelaimė galėjo įvykti dėl ūmaus sveikatos sutrikimo. 
vairuotojasJeruzalėToyota Prius
