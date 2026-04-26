Lietuvos dienaNelaimės

Švenčionių rajone automobilis rėžėsi į medį, nukentėjo 5 žmonės

2026 m. balandžio 26 d. 07:10
Ingrida Steniulienė
Per šeštadienio vakarą Švenčionių rajone įvykusią avariją nukentėjo keturi keleiviai ir juos vežęs vairuotojas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko šeštadienio vakarą, apie 20 val., Pušalotos kaime, Baltadvario gatvėje.
Automobilis „Toyota Yaris Cross“, vairuojamas Latvijos piliečio (g. 2001 m.), lenkdamas ta pačia kryptimi važiuojantį automobilį, kliudė važiuojamosios dalies kelkraštį.
Nesuvaldytas automobilis nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį. 
Per eismo įvykį nukentėjo automobilio vairuotojas ir kartu važiavę keleiviai: (g. 2001 m.), (g. 1988 m.), Ukrainos pilietis (g. 2003 m.) ir (g. 2006 m.).
Nukentėjusieji dėl įvairių kūno sužalojimų pristatyti į ligoninę. 
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Latvijos pilietis
