Švenčionių rajone automobilis rėžėsi į medį, nukentėjo 5 žmonės

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko šeštadienio vakarą, apie 20 val., Pušalotos kaime, Baltadvario gatvėje.
Automobilis „Toyota Yaris Cross“, vairuojamas Latvijos piliečio (g. 2001 m.), lenkdamas ta pačia kryptimi važiuojantį automobilį, kliudė važiuojamosios dalies kelkraštį.
Nesuvaldytas automobilis nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Per eismo įvykį nukentėjo automobilio vairuotojas ir kartu važiavę keleiviai: (g. 2001 m.), (g. 1988 m.), Ukrainos pilietis (g. 2003 m.) ir (g. 2006 m.).
Nukentėjusieji dėl įvairių kūno sužalojimų pristatyti į ligoninę.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
