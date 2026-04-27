Per gaisrus Raseinių ir Vilkaviškio rajonuose nukentėjo du vyrai

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, balandžio 26 d. apie 8 val. 24 min. Raseinių ugniagesiams pranešta, kad Šiluvos seniūnijoje, Medingių kaime dega namas.
Ugniagesiams atvykus, atvira liepsna degė lauko virtuvė. Per incidentą pastatas sudegė visiškai. Taip pat užsidegė šalia stovėjęs traktorius MTZ 50, sudegė kabinos degios detalės ir kairės pusės galinis ratas, termiškai paveiktas kėbulas. Apdegė lengvojo automobilio „Opel Zafira“ priekinis bamperis ir kairės pusės žibintas.
Gesindamas gaisrą savininkas apdegė plaštaką. Po medikų apžiūros jis paleistas gydytis namuose.
Vilniuje užfiksuotas liepsnose skęstantis krovininis mikroautobusas: susidarė eismo spūstys
Ugniagesiai praneša,kad išgelbėtas už 5 metrų esantis gyvenamasis namas. Taip pat išsaugotas už 2 metrų stovintis ūkinis pastatas.
Balandžio 26 d. apie 18 val. 52 min. Vilkaviškio rajono ugniagesiams pranešta, kad Kybartuose, V. Kudirkos skg. atvita liepsna dega garažas.
Atvykus ugniagesiams, ūkinis pastatas, sublokuotas su garažu, degė atvira liepsna.
Per incidentą nudegė pastato stogas, išdegė medinė perdanga, sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai (2 trimeriai, šaldytuvas, šaldiklis, televizorius ir kt.). Pavyko išgelbėti gyvenamąjį namą (įtrūko 3 plastikiniai langai, aprūko lauko siena) ir ūkinį pastatą.
Susiję straipsniai
Greitosios pagalbos medikai apie 20 val. 11 min. savininką, įtardami dūmų apsinuodijimu, išvežė į ligoninę.
Abu įvykiai tiriami.
