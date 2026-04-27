Lietuvos dienaNelaimės

Per gaisrus Raseinių ir Vilkaviškio rajonuose nukentėjo du vyrai

2026 m. balandžio 27 d. 09:04
Lrytas.lt
Du vyrai nukentėjo kilus dideliems gaisrams Raseinių ir Vilkaviškio rajonuose. Abiems vyrams prireikė medikų pagalbos.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, balandžio 26 d. apie 8 val. 24 min. Raseinių ugniagesiams pranešta, kad Šiluvos seniūnijoje, Medingių kaime dega namas.
Ugniagesiams atvykus, atvira liepsna degė lauko virtuvė. Per incidentą pastatas sudegė visiškai. Taip pat užsidegė šalia stovėjęs traktorius MTZ 50, sudegė kabinos degios detalės ir kairės pusės galinis ratas, termiškai paveiktas kėbulas. Apdegė lengvojo automobilio „Opel Zafira“ priekinis bamperis ir kairės pusės žibintas.
Gesindamas gaisrą savininkas apdegė plaštaką. Po medikų apžiūros jis paleistas gydytis namuose.

Ugniagesiai praneša,kad išgelbėtas už 5 metrų esantis gyvenamasis namas. Taip pat išsaugotas už 2 metrų stovintis ūkinis pastatas.
Balandžio 26 d. apie 18 val. 52 min. Vilkaviškio rajono ugniagesiams pranešta, kad Kybartuose, V. Kudirkos skg. atvita liepsna dega garažas.
Atvykus ugniagesiams, ūkinis pastatas, sublokuotas su garažu, degė atvira liepsna.
Per incidentą nudegė pastato stogas, išdegė medinė perdanga, sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai (2 trimeriai, šaldytuvas, šaldiklis, televizorius ir kt.). Pavyko išgelbėti gyvenamąjį namą (įtrūko 3 plastikiniai langai, aprūko lauko siena) ir ūkinį pastatą.
Greitosios pagalbos medikai apie 20 val. 11 min. savininką, įtardami dūmų apsinuodijimu, išvežė į ligoninę.
Abu įvykiai tiriami.
gaisraiRaseinių rajonasVilkaviškio rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.