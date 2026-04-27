Per savaitgalį ugniagesiai sulaukė daugiau nei 300 iškvietimų: gesino gaisrus, šalino nuvirtusius medžius

Sekmadienį, apie 8 val. 24 min., Raseinių rajone, Šiluvos seniūnijoje, Medingių kaime, degė lauko virtuvė. Gaisro metu medinė lauko virtuvė sudegė, apdegė šalia stovėjęs traktorius MTZ 50 bei lengvasis automobilis „Opel Zafira“. Nukentėjo ne tik transporto priemonės, bet ir jų savininkas – jis apdegė rankos plaštaką, jį apžiūrėjo medikai. Ugniagesiai apsaugojo medinius statinius: gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą.
Penktadienį, apie 6 val. 38 min., Šiaulių rajone, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Jurgeliškių kaime, nepavojingų atliekų sąvartyne 100 kv. m plote degė atliekos. Įmonės technika perkasė atliekas ir perliejo jas vandeniu.
Šeštadienį, apie 0 val. 27 min., Šiaulių rajone, Gruzdžių seniūnijoje, Gruzdžių miestelyje, atvira liepsna degė medinis šuns voljeras, įrengtas tarp dviejų mūrinių pastatų. Gaisro metu žuvo šuo, ugniagesiai apsaugojo du ūkinius pastatus.
Apie 1 val. 41 min., Birštone, Turistų gatvėje, atvira liepsna degė gyvenamasis ūkinis pastatas, sandėliukai su malkomis ir medinė pirtis. Gaisro metu sudegė visi pastatai su jų viduje buvusiais namų apyvokos daiktais ir 80 kub. m malkų. Nukentėjo ir technika: sudegė autovežis „MB 410“, apdegė automobilių „Audi A6“ ir „VW Golf“ po 1 galinį žibintą, sudegė ekskavatoriaus „Hitachi EX30“ degios ir išsilydė plastikinės detalės, paveiktas kėbulas.
Apie 4 val. 26 min. Rokiškio rajono savivaldybėje, Obelių seniūnijoje, Gediškių kaime, atvira liepsna degė medinis gyvenamasis namas. Gaisro metu išdegė namo vidus, sudegė apie 30 kv. m perdangos ir visas namo stogas.
Sekmadienį, apie 0 val. 12 min., Rokiškio rajone, Pandėlio seniūnijoje, Panemunio miestelyje, atvira liepsna degė pobūviams skirtas pastatas. Gaisras kilo virtuvės zonoje. Gaisro metu aprūko patalpos, apdegė dalis sienos, virtuvės buitinė technika.
Apie 2 val. 37 min., Tauragės rajone, Mažonų seniūnijoje, Selmoniškių kaime, gaisras kilo gyvenamajame name. Atvykus ugniagesiams gaisras buvo apėmęs du aukštus. Gaisro metu pirmajame namo aukšte išdegė vidaus apdaila, apdegė namų apyvokos daiktai. Mansardoje sudegė dalis apdailos, apdegė ir aprūko namų apyvokos daiktai, nuo karščio sutrūkinėjo ir išdužo langų stiklai. Ugniagesiai išnešė į lauką dujų balioną. Pirminiais duomenimis, autonominiai dūmų detektoriai name neįrengti.
Apie 17 val. 14 min., Mažeikiuose, Obuoliuko gatvėje, degė vandens kubilas. Gaisro metu apdegė kubilo medinės apdailos lentelės. Ugniagesiai apsaugojo medinį gyvenamąjį namą.
Apie 18 val. 52 min., Vilkaviškio rajone, Kybartuose, V. Kudirkos skersgatvyje, degė ūkinis pastatas, prie kurio priblokuotas garažas. Ugniagesiai apsaugojo gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą. Namo savininkas išvežtas į gydymo įstaigą apžiūrai. Gaisro metu sudegė stogas, medinė perdanga, nei patalpose buvę namų apyvokos daiktai.
Apie 21 val. 04 min., Biržuose, Manto Kvedaravičiaus gatvėje, gaisras kilo ūkiniame pastate, kuriame įrengta pirtis. Pirties patalpoje nuo kamino buvo užsidegusi perdanga. Gaisro metu išdegė nei nuardyta apie 4 kv. m perdangos, išnešti keturi dujų balionai. Autonominių dūmų detektorių pastate, pirminiais duomenimis, nebuvo.
Šeštadienį, apie 11 val. 22 min., ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones ir naro kostiumą, iš Nemuno upės ištraukė nuskendusį gyvūną.
Apie 15 val. 58 min. pranešta, kad Ignalinos rajone, Rimšės seniūnijoje, Gerveniškės kaime, ant moters užgriuvo medinė siena. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino moterį, kurią, kaip paaiškėjo, buvo prispaudusi stogo perdanga. Nukentėjusioji perduota medikams.
Apie 16 val. 08 min., Ignalinos rajone, kelyje Vilnius-Zarasai 112 km, ugniagesiai gelbėtojai vyko traukti iš griovio autobuso „Temsa“, kuris trukdė pravažiuoti kitiems automobiliams.
Apie 20 val. pranešta, kad Švenčionių rajone, Pabradės seniūnijoje, Pušalotos kaime, nuo kelio nuvažiavus automobiliui, jame yra du prispausti žmonės. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, automobilis „Toyota Yaris“ buvo įvažiavęs į griovį ir atsitrenkęs į medį. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, žmogų išlaisvino ir perdavė medikams. Automobilio vairuotojas ir dar trys keleiviai iš automobilio išlipo iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo. Visi penki nukentėjusieji po medikų apžiūros išvežti į gydymo įstaigą.
Sekmadienį, apie 5 val. 44 min., gautas pranešimas, kad Druskininkų savivaldybėje, Leipalingio seniūnijoje, Dubraviškių kaime, automobilis „VW Caddy“ atsitrenkė į medį. Atvykus ugniagesiams, prispaustų žmonių jame nebuvo. Ugniagesiai gelbėtojai panaudoję parankines priemones medį supjaustė ir patraukė nuo važiuojamosios kelio dalies.
Per praėjusią parą ugniagesiai gelbėtojai 93 kartus vyko šalinti virtusių medžių nuo važiuojamosios kelio dalies ir kitur. Daugiausia iškvietimų būta Tauragės apskrityje –19 kartų, Alytaus – 13 kartų, Šiaulių – 10 kartų, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse – po 9 kartus, Klaipėdos, Marijampolės ir Utenos – po 8 kartus, Kauno – 7 kartus, Telšių – 2 kartus.
Sekmadienį, apie 15 val. 33 min., gautas pranešimas, kad Kauno rajone, Batniavos seniūnijoje, Mozūriškių kaime, kieme nuvirto elektros stulpas, virsdamas kliudė automobilį, yra nutrūkę elektros laidai. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, namo kieme ant lengvojo automobilio buvo nuvirtęs elektros stulpas. Ugniagesiai budėjo, kol atvyko ESO darbuotojai.
Savaitgalį siautė ne tik vėjas, bet ir gaisrai atvirose teritorijose. Per praėjusias 3 paras ugniagesiai 46 kartus vyko gesinti degančios žolės ir miško paklotės. Daugiausia iškvietimų į gaisrus atvirose teritorijose šį savaitgalį buvo Vilniaus apskrityje (14), Kauno (9), Panevėžio (5).
Penktadienį, apie 15 val. 40 min., Pakruojo rajone, Klovainių seniūnijoje, Tirkšlionių kaime, degė traktorius „T-150K“. Gaisro metu išdegė traktoriaus kabina ir variklio skyrius, o prie traktoriaus išdegė apie 40 arų ražienų. Tą pačią dieną, apie 19 val. 11 min., Biržų rajone, Parovėjos seniūnijoje, Ageniškio kaime, gaisras sunaikino apie 1 ha miško paklotės.
Šeštadienį, apie 15 val. 49 min., Vilkaviškio rajone, Šeimenos seniūnijoje, Pagramdų kaime, kilus gaisrui sudegė pirtis, apdegė šalia augusios dvi pušys, išdegė 20 kv. m žolės.
