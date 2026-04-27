Svarbiame kelyje Anykščių r. apsivertė gėrimais krautas vilkikas – kelias pilnai blokuotas

Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, dėl eismo įvykio balandžio 27 d. po pietų buvo pilnai uždarytas kelias Ukmergė–Utena, Anykščių rajone, ties posūkiu į Kurklių II kaimą.
„Eismas uždarytas į abi puses. Būkite atidūs ir planuokite kelionę kitais keliais. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo“, – pranešė policija.
Iš policijos paviešintos nuotraukos matyti, kad įvykio vietoje dirbo ir ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad pranešimas apie avariją gautas 13 val. 01 min. Paaiškėjo, kad apsivertė gėrimais pakrautas vilkikas.
Ugniagesiai patvirtina, kad žmonės nenukentėjo, bet kelias pilnai blokuotas.
Įvykis tiriamas.
