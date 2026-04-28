Kaip rašoma dingusios merginos artimųjų prašymą, 18-metė Unė Martyna paskutinį kartą Pagiriuose matyta balandžio 27 d.
„Jeigu ją matėte laikotarpiu nuo 10 val. iki 18 val., 2026–04–27 prašome nedelsiant pranešti: 112 Mamai Rasai: +37068249322“, – rašoma pagalbos prašyme.
Mergina iš namų išėjo su drabužiais, kurie matomi nuotraukoje. Jos ūgis – apie 1,75 m., smulkaus kūno sudėjimo, rudi, iškarpyti plaukai.
„Policija apie dingimą informuota. Tai labai svarbu – kiekviena detalė gali padėti. Prašome visų: jei turite bet kokios informacijos – nelaukite, praneškite. Kviečiame pasidalinti šiuo įrašu, kad žinia pasiektų kuo daugiau žmonių“, – rašoma paieškos skelbime.
Vilniaus apskrities policijoje Lrytas patvirtino, kad merginos artimieji kreipėsi į pareigūnus, pradėta dingusios paieška.
18-metė dingo išėjusi į gimnaziją, jos telefonas yra išjungtas.
paieškadingo merginaVilniaus rajonas
Rodyti daugiau žymių