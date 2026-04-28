Per incidentą Klaipėdoje ugniagesiai išgelbėjo senyvą moterį

2026 m. balandžio 28 d. 14:19
Klaipėdos ugniagesiai antradienį išgelbėjo senyvą moterį, kurios bute pasklido pavojų gyvybei sukėlę dūmai. Moteris išvežta į ligoninę.
Pranešimo apie gaisrą Klaipėdos ugniagesiai balandžio 28 d. sulaukė apie 11 val. 02 min. Buvo pranešta, kad vieno aukšto gyvenamajame name Jotvingių g. pasklido tiršti dūmai, viduje gali būti žmogus.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, atvykę ugniagesiai apie 11 val. 10 min. iš namo išnešė dūmais apsinuodijusią senyvą moterį ir perdavė ją greitosios pagalbos medikams. Moteris išvežta į ligoninę.
Paaiškėjo, kad namo virtuvėje svilo puodas. Per incidentą nežymiai apdegė virtuvė.
Apie 11 val. 13 min. gaisras likviduotas.
Įvykis tiriamas.
